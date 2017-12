„Nevidím tady vůbec žádnou možnost, že bych ve věci ustoupil... Člověk musí bojovat za svoje principy,” řekl Grieve. Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové je aktivita tohoto bývalého generálního prokurátora důkazem toho, že to konzervativci s výhradami vůči vládní linii ”opravdu myslí vážně”.

Grieve nechce podle svých slov zablokovat odchod, ale chce, aby byl zákon platný až po schválení poslanci. Podle něj totiž současné znění zákona umožňuje poslance obejít: „V žádném případě nejde o to zabránit brexitu. Nemám touhu porazit svou vládu. Nejsem rebel. Nechci nic takového, ale vláda potřebuje naslouchat tomu, co bylo řečeno, a můj dojem z posledních dnů je, že je to tak trochu dialog s hluchým.“

Bývalá ministryně školství Nicky Morganová řekla BBC, že je v národním zájmu, aby parlament měl „závěrečný hlas u finálního návrhu“.

Oba ale pobouřili konzervativní euroskeptiky. Bývalý předseda toryů Duncan Smith řekl: „Přichází to ve chvíli, kdy musí skončit předvádění. Svázat vládě ruce tak brzo způsobem, jakým by si je přáli svázat, je docela špatné.“

Konzervativní poslance vyzval britský vyjednavač o brexitu David Davis, aby o dodatku k zákonu hlasovali smysluplně. Dodal, že o brexitu se bude hlasovat po dohodě s EU tak rychle, jak to jen půjde. „Naším přístupem k zákonu bylo naslouchat poslancům,“ řekl.

Pro dodatek jsou i labouristé



Problémem je, že podobný návrh dodatku mají i opoziční labouristé, a už se vyjádřili, že by změnu zákona podpořili. „Potřebujeme ve věci brexitu důkladnou kontrolu, ne bianco šek pro vládní ministry,” řekl agentuře Bloomberg labouristický poslanec Chuka Umunna.

I kdyby tuto bitvu premiérka Theresa Mayová prohrála, podoba klíčového zákona by se stále mohla změnit v následujících kolech jeho projednávání. Předsedkyně již tak nepříliš silné vlády by se však ráda dílčí porážce vyhnula a zastánce dodatku se snaží získat zpět na svoji stranu. Její vláda již parlamentu přislíbila možnost hlasovat o definitivních podmínkách brexitu, zákonodárci však tento scénář chtějí ukotvit v legislativě.

O dodatku se s velkou pravděpodobností bude hlasovat ještě ve středu večer před unijním summitem, kde se bude schvalovat posun jednání o brexitu do další fáze. Minulý pátek se podařilo Mayové dohodnout se na sporných tématech, jakým byly platby Británie do EU ve výši cca 45 miliard eur, otázka hranic mezi Irskem a Severním Irskem a zajištění práv občanů EU, což umožnilo posunout jednání o brexitu dále. [celá zpráva]

Už v neděli se ale Mayová dostala pod tlak, když britský vyjednavač o brexitu David Davis označil dohodnuté body za „pouhý záměr“, který není právně vymahatelný. Koordinátor pro brexit v Evropském parlamentu Guy Verhofstadt poté uvedl, že by se měly domluvené body brát za právně závazné. [celá zpráva]