Mrtvým je čtyřiačtyřicetiletý Antoine Quilichini, známý pod přezdívkou Tony Řezník. Zasažen byl střelou do hlavy. Další muž ve věku kolem 40 let utrpěl vážné zranění a je v kritickém stavu. Druhý, 35letý zraněný byl zasažen do hýždě.

Membre du grand banditisme, «Tony le Boucher» est embauché à la mairie de Calvi https://t.co/WlqTxGakhc pic.twitter.com/qK5EwJVQT8 — Fdebranche (@F_Debranche) 28. června 2016

Kvůli incidentu nebylo letiště evakuováno a na místě nevznikla ani žádná panika. Stanice rovněž uvedla, že z místa činu na katastru obce Lucciana ujelo jedno auto a policie po něm pátrá.