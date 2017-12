Najetím auta vyvrcholila ve tři ráno hádka mezi dvěma skupinami lidí. Poblíž místa střetu byl nalezen opuštěný VW Golf. Jeho posádka včetně řidiče odešla pěšky.

Policie případ vyšetřuje. Ještě nikoho nezatkla. Její mluvčí uvedl: „Policisté jsou přesvědčeni, že k incidentu došlo krátce poté, co se dostala do sporu posádka vozidla a skupina lidí na ulici Stockwell Road. Není to teroristický čin a nevyšetřuje se jako zločin z nenávisti.“ To znamená, že nejde o rasově, nábožensky nebo etnicky motivovaný útok.

Stockwell driver rams through pedestrians pic.twitter.com/GDsqgDsWkq — Khalid Nure (@knure2015) 2. prosince 2017

Mluvčí záchranné služby Kevin Bate řekl listu Evening Standard, že na místě zasahovalo šest sanitek. „Ošetřili jsme na místě pět lidí se zraněními hlavy a nohou“ Všichni byli převezeni do nemocnice, jeden s vážným zraněním.