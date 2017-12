Španělská média očekávají, že by soudce mohl rozhodnout o propuštění všech deseti Katalánců na kauci, a to už při pátečním řízení. Pokud stanoví kauci pro propuštění z vazby, vyjdou obvinění z vězení nejspíš až v sobotu.

Před soudní budovou čeká na zprávy ze soudní síně několik desítek novinářů a příznivců a příbuzných uvězněných. Dorazila řada katalánských politiků, například i bývalý katalánský premiér Artur Mas, který byl letos odsouzen ke dvouletému zákazu činnosti za nezávazné hlasování o nezávislosti Katalánska z roku 2014.

O soudní slyšení je zájem

FOTO: Profimedia.cz

Uvězněné politiky a aktivisty podpořil i katalánský expremiér Carles Puigdemont.

"Chceme vás doma. Musíte opustit věznici, protože jste do ní nikdy neměli vstoupit. Udělejte vše, co je potřeba, abyste se dostali ven. Máme hodně práce a potřebujeme vás," napsal v noci na pátek na Twitteru Puigdemont.

Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d’haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne’n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat!