Fransenová na svém twitterovém účtu zveřejnila videa, jak muslim rozbije sošku panny Marie za souhlasného pokřiku spoluvěrců, jak muslimský migrant bil invalidního nizozemského chlapce a jak radikální islamisté shodili teenagera ze střechy a ubili ho. Autenticita záběrů nebyla potvrzena.

Jayda Fransenová, jejíž účet sleduje 52 tisíc lidí, mu za to poděkovala: „Donald Trump osobně retweetoval tato videa a on má 44 miliónů sledujících. Bůh žehnej Trumpovi! Bůh žehnej Americe!“

Britší politici jeho čin odsoudili. Mluvčí premiérky Theresy Mayové, která má k Trumpovi blízko, uvedl, že bylo „špatné, že to prezident udělal.“ „Britain First usiluje o rozdělení společnosti používáním svých nenávistných historek, které šíří lži a zvyšují napětí. U poctivých lidí vyvolávají strach,” dodal.

Trumpem sdílené tweety Fransenové

FOTO: Novinky

K Britain First se hlásil vrah poslankyně



Brendan Cox, jehož ženu, poslankyni Jo, zavraždil ultrapravicový extremista hlásící se k Britain First, se do amerického prezidenta tvrdě obul: „Trump legitimizoval ultrapravici ve své vlastní zemi. Nyní to zkouší v naší. Šíření nenávisti nese důsledky.“ [celá zpráva]

Deník Metro poznamenal, že sdílené příspěvky na Trumpově twitterovém účtu vyvolaly mezi uživateli internetu spekulace, zda nebyl prezidentův účet terčem hackerů. BBC podotkla, že Trump se zřejmě neorientuje na britské ultrapravicové scéně a netuší, kdo Fransenová je. Zřejmě se mu líbil název strany, který upomíná na jeho předvolební heslo Amerika především.

President Trump retweets anti-Muslim videos posted by a British nationalisthttps://t.co/0Kr6kzkxKQ — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29. listopadu 2017

Strana Britain First, kterou založili bývalí členové BNP a ulsterských loyalistů, tvrdí, že hájí britské a křesťanské hodnoty. Vystupuje proti potratům, vyslovuje podporu etnickým Angličanům, bojuje proti multikulturalismu a islamizaci. Upřednostňuje přímou akci, tedy pořádání demonstrací před domy islámských extremistů, podnikání invazí do mešit a ustavování křesťanských hlídek. V žádných volbách neuspěla, nedostala se do Evropského parlamentu ani do sněmovny nebo na londýnskou radnici. EU přitom odmítá jako socialistický projekt. V listopadu přišla o registraci.

Jayda Franceonové stranu vedla půl roku, když byl loni v prosinci uvězněn její šéf Paul Golding. Sama ale přišla z jiné radikální skupiny, z pouličních ultrapravicových bitkařů z English Defence League, v níž působili i hooligans.

V roce 2016 byla odsouzena za to, že jako členka křesťanské hlídky v Lutonu napadla muslimku se čtyřmi děti, protože měla hidžáb. Dostala pokutu v celkové výši 1200 liber (zhruba 35 tisíc korun) a musela navíc zaplatit soudní výlohy. Letos 18. listopadu byla zadržena severoirskými detektivy kvůli projevu v Belfastu z 6. srpna, kde použila výhrůžek a urážlivých slov.