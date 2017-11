Policie dívku zadržela loni v obci Kundby na největším dánském ostrově Sjaelland, na němž leží i Kodaň. Byla obviněna z plánování bombových útoků na dvě školy - na svou bývalou školu a na židovskou školu v Kodani.

Při zatčení nezletilé Dánky byly v jejím domě nalezeny chemikálie a návod, jak bombu vyrobit. K její přípravě však dívka tehdy ještě nepřikročila. Podle odborníků by množství chemikálií, jež nashromáždila, k výrobě skutečně nebezpečné bomby nestačilo.

Dívka z Kundby

Soud v okrese Holbaek shledal v květnu dívku vinnou z pokusu o teroristický čin. Žaloba tehdy navrhovala trest vězení na dobu neurčitou, což dánský zákon umožňuje v případě pachatelů závažných trestných činů považovaných za riziko pro společnost.

Obhajoba to považovala za přehnané a sama navrhovala trest v rozpětí od šesti do osmi let. Soud nakonec uložil dívce šestiletý trest, prokuratura se proti tomu ale odvolala.

Natascha Coldingová-Olsenová se narodila a vyrostla v Dánsku. V roce 2015, jen několik měsíců před svým zatčením, konvertovala k islámu. Obhajoba na obranu dívky uvedla, že byla ve škole šikanována a svým činem na sebe chtěla upoutat pozornost. U soudu mimo jiné zaznělo, že „dívka z Kundby”, jak ji také média nazývají, prostřednictvím Twitteru nabízela, že bude bojovat za organizaci Islámský stát.