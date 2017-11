„Zeman je prezident Antihavel,“ uvedl magazín. „Je neomalený, provokuje a je bezostyšně politicky nekorektní,“ dodal na jiném místě.

Připomněl přitom řadu Zemanových výroků, jako ten z minulého týdne, kdy prezident prohlásil, že Romové tvoří 90 procent nepřizpůsobivých občanů České republiky, anebo výrok staršího data, podle něhož Muslimské bratrstvo organizuje uprchlíky s cílem zaplavit jimi Evropu.

Zeman je kontroverzní osobnost, a proto ho často obdivují jeho dřívější protivníci a naopak jej očerňují jeho někdejší kolegové ze sociální demokracie. Politico uvedl jako příklad kritiku Zemana z úst exministra Jiřího Dienstbiera mladšího, který magazínu řekl: „Nesouhlasím s jeho osobními hodnotami, nesouhlasím s jeho kontakty v podnikatelské sféře a nesouhlasím s jeho aktivitami proti sociálně demokratické straně. Je spousta, spousta věcí, které na osobnosti prezidenta Zemana neobdivuji.“ V očích europoslance za ODS Jana Zahradila je naopak Zeman sympatický politik. „Líbí se mi. Nevolil bych ho, ale musím přiznat, že jeho osobnost se mi líbí,“ uvedl Zahradil.

Oba se nicméně shodli, že Zeman je vzdělaný, inteligentní a vynikající řečník. Podle Dienstbiera je však sebestředný a zneužívá nízké pudy ve společnosti pro vlastní prospěch, kdežto podle Zahradila si Zeman cíleně zvolil protiintelektuálskou rétoriku, která mu přináší body.

Prezident Miloš Zeman, jeho kancléř bez bezpečnostní prověrky Vratislav Mynář a mluvčí Jiří Ovčáček

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Server rovněž podotkl, že Zeman slíbil vítězi parlamentních voleb Andreji Babišovi, že mu dá opakovaně příležitost ke složení vlády. A jelikož Zeman kandiduje znovu, může se po lednových volbách stát, že Českou republiku povede tandem Zeman - Babiš. Podle Politica by to byla dvojice, s níž by se Evropské komisi v řadě jejích iniciativ jako kontrola zbraní či migrace vyjednávalo těžce.

Server shrnul, že pro první kolo voleb je 73letý rodák z Kolína trpící cukrovkou a neuropatií jasným favoritem.