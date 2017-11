„Samozřejmě že mají zájem o to, aby přesně věděli, kde a jak funguje stát, jak pracuje policie, na kdy jsou plánované domovní prohlídky,“ řekl Pfalzgraf. Tvrdí, že je nutné, aby policie více prověřovala ty, kteří se hlásí do jejích řad. Na druhou stranu by podle jeho názoru neměl být vyloučen nikdo jen kvůli svému jménu, dodal.

Berlínský policejní prezident Klaus Kandt infiltraci zločineckých skupin do policie odmítl. Nicméně podezření, že se zločinecké klany pokoušejí infiltrovat k polici, rozvířily zprávy o poměrech na berlínské policejní akademii. Ze zpráv vyplývá, že někteří studenti akademie, kteří jsou cizinci, jsou agresivní, odmítají poslouchat příkazy, neučí se a šíří ve škole nenávist. Situací se tuto středu zabývá zvláštní vyšetřovací výbor berlínské sněmovny.

Policie tato obvinění na jednu stranu odmítá, musela ale přiznat, že „některým žákům akademie chybí respekt a disciplína“. Někteří z nich mají také nedostatečné znalosti němčiny, několik z nich bylo také v minulosti trestně stíhaných.

„Pravda se musí zveřejnit,“ tvrdí Pfalzgraf. Upozornil současně, že přes 90 procent studentů problémy nemá a jejich výuka probíhá hladce.