Na jedné fotomontáži se člen Islámského státu chystá podřezat brazilského fotbalistu Neymara, zatímco vedle leží zavražděný Argentinec Lionel Messi. Text praví: „Neužijete si bezpečnosti.“

Neymar and Lionel Messi the targets of latest ISIS threathttps://t.co/ZfAvDvwCDw pic.twitter.com/KhTLcucPt6 — AS English (@English_AS) 29. října 2017

Na dalším obrázku s roztrženým logem šampionátu je bojovník IS s nožem připraven podřezat klečícího portugalského hráče Cristiana Ronalda. Stojí na něm text: „Naše slova jsou to, co vidíte, ne co slyšíte. Tak čekejte, my taky čekáme.“

Jiný ukazuje francouzského trenéra Didiera Deschampse označeného jako nepřítele Alláha, který je v oranžovém vězeňském obleku se spoutanýma rukama. Míří na něj džihádista pistolí a na plakátu stojí: „Budeme pokračovat v terorizování a ničení vašich životů.”

Na koláže upozornila organizace SITE, která monitoruje weby islámských radikálů. Zveřejnila je agentura WAFA, která je napojená na IS.

After using ##LionelMessi on poster threatening the #WorldCup, a pro-#ISIS group called French natnl mngr Didier Deschamps "enemy of Allah" pic.twitter.com/ewNs2jxaJN — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 27. října 2017

Na jiném zase je záběr stadiónu s bojovníkem a textem „Na světovém šampionátu 2018 čekají na nás: Budeme vás zabíjet ve vašich domovech”.

Radikální muslimové odmítají nejen hudbu, ale i sport. IS se už pokusil o útoky na fotbalových stadiónech, a to v rámci vraždění v Paříže před dvěma lety. Tam ale tehdy neuspěl, většina obětí byla z hudebního klubu Bataclan a část z restaurací.

Hrozby násilím a terorem vysílají džihádisté z IS opakovaně, na bojištích v Sýrii a Iráku však v současnosti ztrácejí pozice.