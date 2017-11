Odvolané katalánské vedení čelí obvinění ze vzpoury, pobuřování i zneužití peněz.

Celkem bylo k Národnímu soudu předvoláno 13 regionálních ministrů, jejich mluvčí a premiér Puigdemont, který však ve středu z Bruselu vzkázal, že se nedostaví, protože jde podle něj o politický proces, a do rukou justice se vydá, až jemu a jeho kolegům bude garantován spravedlivý proces. Žalobci mohou nařídit jeho zatčení, jelikož se k soudu nedostavil, upozornil server BBC.

Puigdemontův obhájce Paul Bekaert ale popřel, že by se jeho mandant vyhýbal soudu. „Navrhl jsem, že může být vyslechnut tady v Belgii,” řekl belgické televizi TV3.

Naopak dorazila exministryně Meritxell Borrássová, která se nečekaně vrátila z Bruselu, kam s dalšími doprovázela Puigdemonta. Čtyři odvolaní ministři však zůstali v Belgii.

Prokuratura požádala o uvalení vazby na 13 členů vlády včetně premiéra Puigdemonta.

K sousednímu Nejvyššímu soudu bylo předvoláno i šestičlenné vedení katalánského parlamentu včetně předsedkyně Carme Forcadellové. Ta dorazila, ale soud jednání po chvíli odročil na příští týden. Soudce vyhověl žádosti advokátů, aby měli dostatek času připravit obhajobu.

