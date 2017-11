„V uplynulých dnech se objevilo mnoho obvinění týkajících se poslanců, včetně těch vztahujících se k mému dřívějšímu chování. Mnoho z nich bylo nepravdivých, ale já uznávám, že jsem se nechoval v souladu s vysokými standardy, které vyžadují ozbrojené síly, jež jsem měl čest reprezentovat,“ napsal Fallon v rezignačním dopisu.

Fallon v roce 2002 při večeři položil ruku na koleno novinářce Julii Hartley-Brewerové, ta ho okřikla a odcházející ministr se podle svého mluvčího omluvil. Hartley-Brewerová už na rezignaci reagovala, na Twitteru napsala, že pochybuje, že by incident s rukou na koleni byl pravým důvodem složení funkce.

#Kneegate (although I doubt my knee was the reason) https://t.co/1S9uVEkNLG