Španělský ústavní soud rezoluci pozastavil, než o ní rozhodne, a upozornil vedení stálého zastoupení katalánského parlamentu na jeho povinnost snažit se zabránit jakékoli iniciativě, která by vedla k naplnění této rezoluce o nezávislosti. Ta byla vyhlášena v pátek. [celá zpráva]

Soud současně uvedl, že se zabývá posouzením toho, zda se vzpoury dopustili i poslanci a předsedkyně parlamentu Carme Forcadellová a mohou-li být stíháni.

Španělský generální prokurátor vyzval, aby byl Puigdemont stíhán za vzpouru, navádění k rozvratu a zneužití veřejných prostředků. Za první bod mu hrozí 25 až třicet let, podle toho, zda byla násilná, nebo ne, za druhý 15 let a za poslední až šest let. [celá zpráva]

Carles Puigdemont v Bruselu prohlásil, že se stíhání nebude vyhýbat, obvinění ale podle něj „ukazuje extrémně opresivní postup, který si Španělsko zvolilo”. Dodal, že Madrid pro tento postup nemá „právní základ”.

Puigdemont o azyl nežádá a vítá volby



Katalánský premiér Carles Puigdemont mezitím v úterý v Bruselu utnul spekulace, že by společně s pěti členy své odvolané vlády usiloval v Belgii o azyl, aby se vyhnul trestnímu stíhání ve své vlasti. „Nejsem tady proto, abych žádal o azyl,“ prohlásil a vysvětlil, že chtěl téma katalánské krize přednést „v samotném srdci Evropské unie v Bruselu“.

Před trestním stíháním se Puigdemont podle svých slov skrývat nebude.

Puigdemont prohlásil, že Kataláncům šlo vždy o umírněný postup založený na dialogu. Ústřední španělská vláda však podle něj dialog odmítla a „chovala se jasně násilně“. Madrid tak ukázal, že není nestranný. „Demokracie respektována nebyla,“ poznamenal Puigdemont.

Odvolaný katalánský premiér Carles Puigdemont na tiskové konferenci v Bruselu

FOTO: Yves Herman, Reuters

Odvolaný premiér Kataláncům vzkázal, že svoji práci nevzdá, ale není zastáncem extrémních řešení. „Práci jsme neopustili, své ideje budeme bránit dál politickou cestou“.

Obrátil se i na EU s prosbou o pomoc: „Žádám Evropu, aby jednala. V případě Katalánska jsou porušovány hodnoty, na nichž Evropa stojí."

Puigdemont uvítal vypsání nových voleb na 21. prosince a španělskému premiérovi Marianu Rajoyovi na dálku vzkázal, že výsledek hlasování bude respektovat. Položil přitom otázku, jestli bude výsledek respektovat i Rajoy.

Španělský ministr zahraničí Alfonso Dastis v reakci na Puigdemontovy kroky v Bruselu přiznal, že ho překvapuje, že Puigdemont promluvil v tamním Press Clubu, kde vzbouřenci nemívají prostor. „Nejsme si jisti, co dělá, ale akce expremiéra není jednoduché předvídat,“ řekl Dastis.