Sesazený katalánský ministr pro územní rozvoj Josep Rull ráno na Twitteru zveřejnil aktuální fotografii ze své kanceláře s výtiskem katalánských novin. „Jsem v kanceláři, pokračuji ve výkonu funkce, kterou mi svěřil katalánský lid,” napsal Rull.

Záhy za ním přišli policisté, kteří ho varovali, že se vystavuje trestnímu stíhání. Nakonec budovu opustil za potlesku dvaceti separatistů, kteří tam přišli. Při odchodu prohlásil, že v práci bude pokračovat, informoval deník La Vanguardia.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB – Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30. října 2017

Španělský ministr vnitra Juan Ignacio Zoido španělské televizi Telecinco řekl, že sesazení katalánští ministři si mohou přijít do kanceláří pro své věci. Pokud ale budou pokračovat ve výkonu funkce, vystavují se trestnímu stíhání. Katalánská policie dostala pokyny, že sesazeného ministra má do úřadu doprovázet, když si půjde pro věci.

„Pokračujeme v práci,“ uvedla podle agentury Bloomberg mluvčí katalánského parlamentu Carme Forcadellová, která také dorazila do kanceláře. Podle zdrojů z parlamentu prý bude předsedat do prosincových voleb takzvanému stálému parlamentnímu zastoupení. To má být za normálních okolností podle katalánské legislativy pracovním orgánem rozpuštěného zákonodárného sboru do voleb. Zdá se tedy, že katalánští separatisté volbám neoponují.

Podle sobotního průzkumu by katalánští separatisté nyní ztratili slabou většinu v parlamentu, když by ze 135 křesel získali jen 65. Nyní mají 72 poslanců.

Zmatek a chaos

Na chaos si už v neděli večer stěžovala v televizi La Sexta starostka Barcelony Ada Colauová. „Byl to matoucí víkend. Dekrety nejsou podepsány, republika není vyhlášena, nad budovou regionální vlády vlaje stejná vlajka a nikdo nic neříká,“ uvedla. Colauová hájí právo Katalánců na referendum o své ústavní budoucnosti, ale nevyzvala k nezávislosti.

Nad budovou katalánské vlády vlají stále katalánská a španělská vlajka.

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP

Klíčová postava dění, katalánský premiér Carles de Puigdemont, který byl španělskou vládou odvolán, zveřejnil na Instagramu záběr z budovy parlamentu, snímek ale není datovaný. Do budovy ho nikdo neviděl přicházet.

Puigdemont strávil víkend v rodné Gironě, jejíž fotbalový tým tuto neděli poprvé v historii porazil Real Madrid. „Toto vítězství nad jedním z největších světových týmů je dokonalý příklad,“ napsal na Twitteru.

La victòria del @GironaFC sobre un dels grans equips del món és tot un exemple i un referent per a moltes situacions. 😉 — Carles Puigdemont (@KRLS) 29. října 2017

Už po vystoupení v parlamentu nebyl Puigdemont schopen říci, zda byla vyhlášena nezávislost, nebo ne. Trvalo mu to několik dní. [celá zpráva]