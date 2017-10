18:19 - Španělský ústavní soud zahájil úkony proti jednostrannému vyhlášení katalánské nezávislosti.



18:01 - Mluvčí německé vlády Steffen Seibert na Twitteru oznámil, že spolkový kabinet „jednostranné vyhlášení nezávislosti regionálním parlamentem neuznává“.

17:40 - Spojené státy považují Katalánsko za nedílnou součást Španělska, proto podporují úsilí španělské vlády udržet zemi jednotnou, oznámilo americké ministerstvo zahraničí. „Katalánsko je nedílnou součástí Španělska a Spojené státy podporují ústavní opatření španělské vlády, které mají udržet Španělsko silné a jednotné," uvedla mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová.

17:27 - Mluvčí Severoatlantické aliance oznámil, že NATO považuje katalánskou krizi za vnitrostátní problém Španělska a musí ho proto vyřešit vláda v Madridu.

16:57 - Vrchní španělský prokurátor hodlá katalánského premiéra Carlese Puigdemonta a členy jeho vlády obvinit z povstání, za což je podle španělského práva možné uložit trest až pětadvacet let vězení.

16:45 - Hlavní separatistická skupina v Katalánsku podle stanice Sky News vyzvala zaměstnance místní samosprávy, aby neplnili příkazy centrální vlády v Madridu a kladli mírumilovný odpor.

16:39 - Česká diplomacie v prohlášení podpořila řešení sporu dialogem mezi oběma stranami. „ČR je přesvědčena, že vnitropolitickou situaci ve Španělsku lze řešit pouze právními kroky a dialogem v rámci španělského ústavního systému,” píše ministerstvo zahraničí. Česko nadále považuje Katalánsko za součást Španělska.

16:26 - „Doufám, že španělská vláda dá přednost síle argumentu před argumentem síly," doplnil na Twitteru šéf Evropské rady Donald Tusk.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.