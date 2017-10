Spekuluje se, že pokud španělský Senát schválí omezení katalánské autonomie, Katalánsko okamžitě jednostranně vyhlásí nezávislost. Před katalánským parlamentem demonstrují stovky příznivců nezávislosti.

Vláda už předložila návrh vyhlášení: „Vytvoříme Katalánskou republiku jako nezávislý a svrchovaný stát,” uvádí se mimo jiné v návrhu rezoluce vládní koalice Společně pro ano (JxSí). Rezoluci podle deníku La Vanguardia podepsali zástupci koalice JxSí a zástupci strany Kandidátka lidové jednoty (CUP).

Strana Ciudadanos uvedla, že se nebude účastnit ilegálního hlasování o nezávislosti: Ciudadanos se nebudou podílet na puči vůči demokracii a porušování práv Katalánců, kteří jsou i občany španělskými a evropskými,” Podle deníku El Mundo se hlasování o rezoluci o nezávislosti nehodlají účastnit ani lidovci, kteří předložili v katalánském parlamentu tři rezoluce, v nichž vyzývají k obnově ústavního pořádku. Žádají, aby poslanci konstatovali, že katalánský premiér a jeho vláda porušili španělskou ústavu a statut o autonomii.

Španělský premiér Marian Rajoy v Senátu

FOTO: Paul White, ČTK/AP

„To, co se děje v Katalánsku, je zjevné porušení zákona, demokracie a práv, což má své důsledky,” řekl Rajoy v Senátu, kde požádal o jeho souhlas s uplatněním článku 155 ústavy, který by zbavil Katalánsko autonomních práv a region by se dostal pod přímou správu Madridu.

„Katalánci potřebují ochranu ne před tím, co nazývají španělským imperialismem, ale před menšinou, která se netolerantně vydává za vládce Katalánska a považuje za výlučně svou historii a kulturu, které jsou dědictvím celé společnosti,“ řekl podle BBC Rajoy.

FOTO: Mapy.cz

Podle něj je cílem návrat „práva, demokracie a stability“ do Katalánska. V případě souhlasu bude prvním krokem sesazení katalánského premiéra Carlese Puigdemonta, vicepremiéra a odvolání katalánské regionální vlády. Zákon by také umožňoval spravovat katalánský rozpočet, řídit místní policii a média.

Agentura AFP napsala, že Rajoy senátory požádal o odvolání předsedy katalánské vlády a jejích členů za potlesku senátorů, z nichž většina patří k Rajoyově vládní Lidové straně. Proto se dá očekávat, že jeho žádost bude schválena. Premiér v projevu také ujistil, že chce, aby se v Katalánsku konaly do půl roku regionální volby.