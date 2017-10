Katalánský premiér měl v plánu vystoupit v senátu. Mělo se tak stát ve čtvrtek.

„Katalánská vláda má příležitost přijít do senátu a uvést argumenty, které jsou adekvátní, takže uslyšíme všechno, co předseda Puigdemont řekne,“ uvedla španělská vicepremiérka Soraya Saenzová de Santamaría.

„Jsem přesvědčena, že v tuto chvíli je nejlepší říci věci otevřeně a veřejně,“ dodala s jasným náznakem, že chce slyšet, jak je to s katalánským vyhlášením samostatnosti.

Objevily se zprávy, že ve středu cestu do Madridu potvrdil, ve středu odpoledne však agentury přinesly zprávu, že ji zrušil.

Článek 155 je jediná možnost, míní Rajoy



Ve španělském parlamentu ve středu promluvil španělský premiér Marian Rajoy, který řekl, že spuštění ústavního článku 155, který se týká omezení regionální autonomie, je „jedinou možností“, jak obnovit právo v regionu, které bylo podle něj zlikvidované snahou Puigdemonta tlačit na odtržení Katalánska od Španělska.

Zdůraznil, že opatření jsou „výjimečná“ a dodal, že doufá, že se nebudou muset uplatňovat příliš dlouho.

Katalánský premiér Carles Puigdemont

FOTO: Ivan Alvarado, Reuters

V rámci opatření by měla být odvolána celá vláda vedená Puigdemontem, přičemž resorty by převzala španělská centrální ministerstva, omezena by měla být moc parlamentu a katalánská policie a dohled nad médii by se měl podřídit španělské správě.

Podle Rajoye by vše měly ukončit předčasné volby, které by se měly konat co nejdříve, ale až poté, co se obnoví právní řád.

Zatím není, jasné, co řekne Puigdemont, zda nenavrhne sám uspořádat předčasné volby, ovšem to by zřejmě Madridu podle Rajoyových slov nestačilo

Studentský protest



Tisíce studentů středních a vysokých škol zahájily ve středu v Katalánsku stávku na protest proti chystanému převzetí pravomocí místní vlády Madridem. Studenti barcelonské univerzity se pokusili zablokovat dopravu na místních silnicích, k žádným incidentům však podle médií nedošlo.

Část rodičů si stěžuje, že pedagogové podporující stávku se jich neptali na souhlas s účastí jejich dětí na protestu. Katalánské úřady odmítají obvinění, že výuka některých škol i postoje učitelů jsou zaujaté ve prospěch katalánské samostatnosti.

Mezi stávkujícími jsou podle zpravodajského webu 20minutos.es studenti jedné z největších katalánských škol, Autonomní univerzity v Barceloně (UAB). Přibližně 200 jich připravovalo stávku již během noci a dnes rozdávali letáky vyzývající k aktivitě proti současné španělské vládě.

„Odsuzujeme jakoukoli státní represi, jako je použití článku 155... a žádáme katalánský parlament o vyhlášení republiky, protože je jasné, že bez rozchodu (se Španělskem) se nepohneme,” řekla mluvčí studentské unie UAB Célia Appelová. Stávku pod heslem ”Nemůžete uvěznit celý národ! Proti frankistické represi!” doprovází plakát zobrazující krále Filipa VI. a premiéra Mariana Rajoye vedle portrétu diktátora Francisca Franca, k jehož počínání separatisté chystané kroky centrální vlády přirovnávají.

Ke stávce se na UAB i v dalších školách připojila pouze část studentů a výuka většinou s omezeními probíhá.