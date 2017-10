Systém EES má sloužit k ukládání informací o občanech zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie. Pokud by se chtěli tito lidé dostat přes vnější hranice do některé z schengenských zemí, zaznamenali by pohraničníci jejich jméno, otisky prstů, snímky obličeje a data vstupu, případně výstupu. Systém nahradí označování pasů razítky, a měl by urychlit proces překračování hranic.

Na vzniku systému EES se poslanci a zástupci Rady EU shodli již na konci června.

Automatické varování



Podle eurokomisaře pro otázky vnitra Dimitrise Avramopulose systém mimo jiné zjednoduší kontrolu dodržování povolené délky pobytu lidí ze třetích zemí na území schengenského prostoru. Po překročení lhůty 90 dní pobytu v rámci 180denního období by měl systém automaticky upozornit na nesrovnalost příslušné úřady.

Systém je důležitý i kvůli boji s terorismem a závažnou trestnou činností, zdůraznil během dopolední debaty o návrhu nařízení eurokomisař Avramopulos. Usnadnit by měl také výměnu informací mezi členskými státy. "Je nutné, abychom věděli naprosto přesně, kdo k nám přichází," řekl komisař.

Parlamentní zpravodaj Augustín Díaz de Mera připomněl, že pachatel loňského teroristického útoku na vánoční trhy v Berlíně Anis Amri překročil hranice schengenského prostoru za použití patnácti různých identit. Právě tomu by měl nový systém zamezit.