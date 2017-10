Unijní summit potvrdil, že do června 2018 by mělo být dokončeno jednání o reformě azylové politiky, a to na základě konsenzu, tedy jednomyslné shody. Při tomto jednání bude třeba najít shodu i ve sporné otázce kvót.

„Myslím, že to dává Česku i zemím V4 šanci, abychom nepřipustili, že součástí této reformy azylové politiky bude povinné přerozdělování v rámci kvót,” zhodnotil Sobotka rozhodnutí summitu.

Protivníci nechtějí střet

Na dotaz Práva, zda to znamená, že s kvótami na přijímání uprchlíků je konec, protože bez souhlasu Česka je nebude možné schválit, premiér řekl: „Závěr summitu jde směrem, který si ČR přála. Vnímáme ho jako argumentační zisk, který se dá připsat na vrub pozice V4.“

Zároveň však zdůraznil: „Vnímám to jako příslib, není to ještě definitivně hotovo. Čeká nás tvrdé vyjednávání.“ Nynější krok Unie je podle něj hlavně příznakem, že země, které původně přišly s kvótami nechtějí střet a opakování situace, kdy se budeme přehlasovávat v tak citlivé věci, jako je migrační a azylová politika, dodal Sobotka.

Důležitým mezníkem bude prosincový summit Unie, kde se bude mluvit o vnitřních stránkách migrace včetně kvót. „Po prosincové radě bude jasněji. Nicméně myslím, že máme určitý argument k dobru,“ uzavřel Sobotka svou odpověď na dotaz Práva.