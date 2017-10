Policejní mluvčí Andrzej Wierszyna uvedl, že pachatel útočil ostrým předmětem, policie z obce Stalowa Wola podle agentury PAP upřesnila, že šlo o nůž.

Zranění byli převezeni do třech nemocnic. Stav šesti pacientů je vážný. Zavražděná žena byla ve věku okolo 60 let.

27-year-old from #StalowaWola attacked people with a #knife in the #shoppingmall One person died 8 hospitalized #southeast #Poland pic.twitter.com/jrMeBURTzi