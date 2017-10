Evropská komise se bude zabývat tím, jak snížit finanční podporu Turecka

Evropská komise se začne zabývat možnostmi, jak snížit finanční pomoc, která nyní putuje do Turecka v souvislosti s jednáními o vstupu země do Evropské unie. Novinářům to po konci prvního dne jednání summitu EU řekli německá kancléřka Angela Merkelová i rakouský předseda vlády Christian Kern.