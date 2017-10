Návrh, který ovšem ještě nemusí být příští týden v Bruselu schválen, předpokládá, že 27 zbylých zemí EU začne „co nejdříve“ vést diskusi o tom, jak má vypadat přechodné období po brexitu v březnu 2019 a v prvé řadě vzájemný obchod s Británií. Jasno by mohlo být do prosincového summitu, takže Donald Tusk předpokládá, že by jednání s Brity o volném obchodu po brexitu mohla začít ještě na konci roku.

Londýn už dříve uvedl, že by chtěl, aby volný obchod zboží a služeb a bezcelní pravidla platila dočasně i po brexitu.

BBC návrh hodnotí jako vstřícný krok ze strany Unie, navzdory tomu, že hlavní vyjednavač EU ve čtvrtek v Bruselu po skončení pátého kola vyjednávání s britskou stranou prohlásil, že rozhovory uvázly a on nemůže Evropské radě doporučit zahájit další fázi rozhovorů o budoucnosti. [celá zpráva]

EU nadále očekává významnější posun ve třech otázkách: irské hranice po brexitu, práv tří miliónů občanů Unie v pobrexitové Británii a v otázce finančního vyrovnání. K tomu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v pátek při setkání se studenty v Lucemburku řekl: „Když sedíte v baru a objednáte si 28 piv, a pak najednou jeden z vašich kolegů vstane a odejde bez placení, tak to nejde. Musí zaplatit.“