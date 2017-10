Soudce přijal argumentaci právníků z Ligy proti vivisekci zvířat, kteří ženě pomáhali. Ti argumentovali, že univerzita, která jejich klientku zaměstnává, jí měla umožnit dvoudenní placené volno kvůli „závažným rodinným či osobním důvodům“.

Právníci upozorňovali na to, že na zvířecí miláčky pamatuje už trestní zákoník, když umožňuje uvěznění až na rok nebo uložení pokuty do výše 10 000 eur (čtvrt miliónu korun) člověku, který by týral zvíře.

„Je to důležitý krok vpřed, který uznává, že zvířata, která nejsou chována kvůli finančnímu zisku nebo svým pracovním schopnostem, jsou fakticky členy rodiny,“ řekl šéf ligy Gianluca Felicetti.