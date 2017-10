„Hlasy říkají ano nezávislosti a já chci postoupit vpřed,“ prohlásil. „V tomto historickém okamžiku jako katalánský premiér chci následovat vůli lidu, aby se Katalánsko stalo nezávislým státem,“ řekl.

Nezávislost by chtěl vyhlásit na řádném zasedání vlády. „Milióny Katalánců si myslí, že by Katalánsko mělo být samostatným státem. Milióny jsou nyní přesvědčeny, že nezávislost je jedinou možností,“ uvedl.

Před vyhlášením chce ale jednat s Madridem. Jednání by podle něj měla trvat několik týdnů. „Katalánci jsou vždy ochotni jednat,“ řekl. Madridskému soudu současně předají katalánské úřady hlasovací lístky, aby viděl, že požadavky jsou oprávněné.

„Navrhujeme odložit vyhlášení deklarace nezávislosti, aby se dalo pracovat na uplatnění výsledků referenda. Dnes jsme udělali gesto odpovědnosti pro dialog,“ řekl a navázal na předchozí slova: „Mnohokrát jsme prokázali, že jediná cesta vpřed je demokratická a mírová.“

Španělská vláda tato slova označila za vyhlášení nezávislosti a připravuje odpověď.

Odsoudil zásah policie



Katalánský premiér Carles Puigdemont odsoudil zásah španělských úřadů proti zakázanému referendu, který si vyžádal na 900 zraněných: „Cílem bylo vyvolat paniku a strach, aby lidi zůstali doma. Ale přepočítali se, nedosáhli cílů, protože více než dva milióny lidí překonaly strach,“ řekl k počtu účastníků plebiscitu.

Puigdemont připomněl, že od smrti caudilla Francisca Franca přispívalo Katalánsko k demokratizaci Španělska a získávalo autonomii. Pak se ale situace změnila, když Madrid začal ořezávat autonomii regionu: „Španělská vláda se chovala velmi agresivně a pokoušela se znovu centralizovat moc.“

Chtěli referendum jako Skotové



Zmínil také to, že v Británii bylo referendum o Skotské nezávislosti možné. „Vše, co jsme chtěli, bylo referendum skotského typu. Žádali jsme 18krát. Bylo zas a zas odepíráno. Nejsme zločinci, nejsme šílenci, jsme normální lidé, kteří chtějí volit, Nemáme nic proti Španělsku. Chceme dosáhnout lepšího porozumění se Španělskem. Vztah mnoho let nefungoval a to je neudržitelné.“

Premiér uvedl, že dopad referenda v Katalánsku přesahuje hranice Katalánska i Španělska, čímž narážel na zásah policie: „Je zřejmé, že to už není nadále vnitřní záležitost., Katalánsko je teď evropskou záležitostí.“ Uvedl, že nelze zapomenout zraněné při referendu.

Vyjádřil se i k ekonomickým dopadům: „Katalánsko by se mělo méně obávat odchodu firem, a více daní, které jsou Madridu

Jeho řeč odsoudila vůdkyně opoziční liberální strany Ciudadanos Inés Arrimadasová. podle ní jde o puč a že katalánský prnmiér nemá oporu v EU: „Nacionalismus představuje rozdělení, naší cestou je Evropská unie, která představuje jednotu.