„Policisté zatýkají především lidi, kteří přišli na Puškinovo náměstí s letáky,“ napsala agentura Interfax a dodala, že náměstí je obklopeno policejními auty, obrněnými vozidly a antony, určenými k přepravě zatčených.

Policie zablokovala podporovatele Alexeje Navalného při demonstraci v Moskvě.

FOTO: Sergei Karpukhin, Reuters

Z policejních tlampačů znějí výzvy, aby se demonstranti rozešli a nepřekáželi dalším občanům.

Podle serveru newsru.com část demonstrantů přešla od Puškinova pomníku až na Manéžní náměstí před Kremlem. „Vše nejlepší a sbohem“, pokřikovali lidé na adresu prezidenta Vladimira Putina, který dnes slaví 65. narozeniny.

Police deploying around the #Navalny rally on Tverskaya St, Moscow pic.twitter.com/2JmAs2gOPN