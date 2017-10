„Chtěla jsem si užít co možná nejvíc času se svým synem, než umře... Samozřejmě vím, že se to stane, a až se to stane, budu šťastná, neboť vím, co to pro něj znamená. Vím, že bude mít místo v ráji... Chci to, co chce on, jako každá dobrá matka,” řekla podle francouzského listu Le Monde Riviérová.

Soud usvědčil Riviérovou ze zločinného spiknutí s cílem spáchat teroristický čin. Matka z východofrancouzského městě Troyes je nejstarší ze zhruba tří desítek žen, které jsou v současnosti ve Francii ve vazbě kvůli cestám za radikály do Sýrie. Riviérová je mezi nimi jedinou, která se radikalizovala pod vlivem svého syna.

Synovi sháněla i nevěsty



Nejmladší syn Riviérové Tyler Vilus konvertoval k islámu v roce 2011 ve svých 21 letech a poté odešel do Tuniska, kde se připojil k islamistické skupině. Matka ho za čas následovala a přijala jeho radikální názory.

V roce 2013 Vilus odešel do Sýrie, kam mu matka posílala peníze. Podle vyšetřovatelů mu dokonce sháněla i nevěsty, které by za ním na Blízký východ odešly. Několik dívek se jí podle soudu skutečně podařilo přesvědčit, aby do Sýrie odcestovaly.

Tylera Viluse, který v hierarchii Islámského státu dosáhl hodnosti emíra, zadržela turecká policie v červenci 2015. Podle serveru stanice Europe1 se tehdy se švédským pasem pokusil dostat z Istanbulu do České republiky. V současnosti čeká na vlastní proces ve francouzské vazbě.