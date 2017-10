„Boris mi řekl, ať vám dám tohle,“ řekl Brodkin Mayové, která v překvapení formulář převzala, načež ho položila pod pultík. Až v této chvíli zasáhla ochranka a herce vyvedla ze sálu, který hromadně skandoval „Ven, ven!“

Mayová poté svým spolustraníkům z konzervativní strany řekla: „Jedna osoba, které bych nejraději předala P45, by tu byla. Jeremy Corbyn!“ Za narážku na šéfa konkurenční labouristické strany si vysloužila potlesk.

Podle serveru deníku Telegraph Brodkin, který je znám svými provokativními kousky, po vyvedení do předsálí médiím zopakoval, že ho poslal Johnson. „Boris mi řekl na jednom z těch kuloárních setkání: ‘Udělej mi laskavost, synku, a dej Therese tohle, už je na čase, aby se věci pohnuly’. Byla to výpověď od Borise. Říkal: ‘Buď já, nebo ona’.”

V britských médiích se v minulosti objevily spekulace, že právě Johnson by mohl premiérku Mayovou brzy nahradit po výrazném neúspěchu konzervativců v parlamentních volbách.

Simon Brodkin, serial prankster, crashes Theresa May's speech and hands her a P45 before being bundled out. Wow! #CPC17 pic.twitter.com/MfBScxm1E5— Gary Burgess (@GaryBurgessITV) 4. října 2017