Policie proti podezřelým zasáhla v sobotu v 16. okrsku. V domě byla nalezena nálož, kterou pyrotechnici deaktivovali. Poté se vyšetřování chopilo protiteroristické oddělení. Jeden za zadržených byl dlouhodobě sledován kvůli radikalismu.

Podle listu The Daily Mail tvořily nálož čtyři plynové láhve s rozbuškou spojenou s mobilním telefonem, takže by šla odpálit na dálku.

„Nálož byla nasáklá benzínem a funkční,“ uvedl zdroj obeznámený s vyšetřováním. Objevil ji místní obyvatel v domě na Rue Chanes kolem půl páté ráno.

#France #Paris - Bomb threat @ Quartier Saint Germain. Area around Café de Flore sealed off. pic.twitter.com/q0ZQIskGYC — Terror Events (@TerrorEvents) 19. září 2016

Oblast kolem Café de Flore byla uzavřena.

List zmínil, že poblíž se nachází fotbalový stadión v parku Princů, kde hraje klub Paris St. Germain. Nálož byla objevena půl dne před dalším ligovým utkáním s Bordeaux, na které přišlo 50 000 lidí.

FOTO: Mapy.cz

Ministr vnitra Gerrad Collomb v úterý popsal, jakým způsobem mohou sledovaní radikálové útok připravovat. Podle něj využívají „přátel, sítě, která vykoná čin“. Většinou jde o lidi, kteří navenek neukazují radikální názory, ale „jsou připraveni pomoci“.

Zmínil, že hrozba terorismu je stále vysoká: „Vyhodit do povětří budovu v nóbl čtvrti v Paříži – není to znamení, že nikdo není v bezpečí? Že se to neděje jen na předměstích ve čtvrtích obývaných pracujícími?“