Čtyři dny trvalo Čechovi Ihoru Krotovychovi, než se dostal do bezpečí poté, co hurikán Irma zpustošil 6. září ostrov Svatý Martin, kde byl u přítelkyně. Nejprve museli utéci před rabujícími gangy z francouzské části do nizozemské. Z hotelu... Celý článek Zoufalý Čech se nemohl dostat z hurikánem zničeného Svatého Martinu, kde rabovaly gangy»