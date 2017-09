Po poměrně chladné neděli by měly příští týden tepoty začít stoupat, nebudou však nijak výrazně vysoké. Září by pak nemělo z hlediska teplot ani srážek nějak zvlášť vybočovat z dlouhodobého průměru. Vyplývá to z týdenní předpovědi a dlouhodobého... Celý článek Začátek září výrazné oteplení nepřinese»