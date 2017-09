Romští kapsáři z Rumunska si za milióny odcizené v Disneylandu odsedí až sedm let

Pár rumunských Romů z města Craiova, který spolu s gangem dětských kapsářů postupně okradl návštěvníky o částku dosahující k miliónu eur (přes 26 miliónů korun), si odsedí šest a pět let vězení. Dalších sedm dospělých členů gangu odešlo od soudu s tresty ve výši od dvou do čtyř let. V pátek o tom informovala agentura Mediafax.