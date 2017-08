Teroristickou buňku, která v Barceloně a v Cambrils zabila 15 lidí, vedl marocký imám z města Ripoll Abdelbaki es Satty (v českém přepisu Abdalbákí Sátí).

„Nevěděli jsme ani, že byl ve vězení, ani že měl problémy,” řekl listu El País předseda místní muslimské komunity Alí Jasín. Komunita koncem roku 2015 za imáma v Ripollu přijala právě Sattyho. Přitom byl v roce 2012 zadržen kvůli pašování drog a měl vazby na člověka, který byl spojen s atentáty v madridských vlacích z roku 2004, při nichž zemřelo 192 lidí. Imám projevoval radikální názory, například byl proti poslechu hudby, přesto mohl dále vykonávat svou práci.

„Budeme se muset více ptát, odkud pochází, zda měl nějaké problémy a zavoláme na policii,” nastínil budoucí výběr imámů Jasín.

Imámův byt v Ripollu po policejní prohlídce

FOTO: Susana Vera, Reuters

CIE už dříve stanovila podmínky pro to, aby se člověk mohl stát imámem. Tradičně se od zájemce vyžaduje titul z náboženského vzdělání. „Ptáme se uchazeče na to, co by mohlo zajímat náboženskou komunitu, ale neznáme jeho trestní minulost,” řekl předseda CIE Riay Tatary, který se narodil v Damašku a ve Španělsku žije od roku 1970.

Pro agenturu EFE dodal, že pro muslimskou komunitu byly útoky v Katalánsku velkým překvapením. Je přesvědčen, že členové teroristické buňky byli „zmanipulováni“.

Podle listu El País se muslimská obec ve Španělsku potýká s nedostatkem imámů poté, co po roce 2004 vzrostl v zemi počet muslimů v důsledku zákona o slučování rodin cizinců. Od té doby se počty muslimů v zemi zvýšily podle údajů Unie islámských komunit asi o 75 procent.

Jednou z příčin nedostatku imámů je podle listu El País i nedostatek prostředků na jejich zaplacení, což ztěžuje výběr. „Když máte pět kandidátů, můžete vybrat nejlepšího. Ale když máte jen jednoho kandidáta, tak přijmete jeho,” uvedl Muhammad Ikbál z pákistánské komunity Caminos por la Paz (Cesty k míru).

Většina z muslimských náboženských center nemá stálého duchovního, zvykem je podle listu El País, že modlitby organizují dobrovolníci. Sčítání CIE by mělo ukázat, kolik imámů má s komunitou uzavřenou smlouvu a zda je tato smlouva „úplná či částečná”.

Katalánsko je centrem džihádistů

Národní bezpečnostní rada CSN už v roce 2015 ve zprávě uvedla: „Katalánsko je zóna, kde probíhá proces radikalizace mnohem rychleji.“

„Tam je pro islámskou komunitu charakteristické, že je nejradikálnější ve Španělsku a s více vazbami na další extremisty v Evropě,“ stojí dále ve dva roky staré zprávě s tím, že „Španělsko je trvalým objektem džihádistické hrozby.“

V sedm a půl miliónovém Katalánsku, žije 515 000 z 1,9 miliónu muslimů usazených ve Španělsku. Nejvíce je jich z Maroka (40,9 procenta) 35 procent je narozených ve Španělsku, ale často mají marocký původ.

V Katalánsku bylo od roku 2012 do roku 2015 provedeno nejvíce operací proti džihádistům (celkem 31 s 62 zatčenými). Tento rok bylo podniknuto 36 operací proti terorismu (bez aktuální) s 51 zadrženými. Sedm operací se uskutečnilo v Barceloně.

Dva ze tří džihádistů, kteří byli zadrženi roce 2015 v Bulharsku při pokusu dostat se na území ovládané Islámským státem v Sýrii, byli Maročané z Barcelony, třetí z Madridu.