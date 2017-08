V Bratislavě vyrostl nelegální kemp, nábřeží Dunaje obsadily karavany

Na Tyršovo nábřeží chodili obyvatelé Bratislavy kdysi do lunaparku. Teď tato místa okupuje nelegální autokemp s turisty z Německa, Francie, Nizozemska i Velké Británie. Návštěvníci karavany odstaví přímo na petržalském nábřeží Dunaje, odkud je hezký výhled na Bratislavský hrad a na historické centrum města. Přes Starý most to mají do centra Bratislavy pár minut pěšky.