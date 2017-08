Macron jednal v Rakousku i s Ficem a Sobotkou

Vedoucí představitelé Francie, Rakouska, České republiky a Slovenska se dohodli, že budou usilovat o dohodu o reformě stávající systému vysílání pracovníků do dalších zemí Evropské unie, a to do říjnového jednání ministrů práce a sociálních věcí EU o změně příslušné směrnice. Uvedl to podle agentury Reuters rakouský kancléř Christian Kern po středeční schůzce s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a šéfy české a slovenské vlády Bohuslavem Sobotkou a Robertem Ficem. O pokroku v jednáních hovořil i Macron.