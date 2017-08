Bílá dodávka podle prvních informací vjela do chodců na přechodu u křižovatky s Carrer Bonsucces u severního konce ulice. Podle policie vjela na chodník a nakonec narazila do kiosku, uvedl list The Independent. Vozidlo srazilo několik lidí, kteří zůstali ležet na zemi.

Dvacetiletý student Marc Esparcia řekl BBC: „Zazněl velký hluk a každý se utíkal schovat.“ On sám utekl do kavárny Starbucks. K místu incidentu uvedl: „Bylo tam moc lidí, moc rodin. Je to jedno z nejnavštěvovanějších míst v Barceloně. Myslím, že sraženo bylo několik lidí. Bylo to hrozné, vypukla panika. Děs.“

Atropello masivo en la rambla de Barcelona pic.twitter.com/rUcYaNhcaE — Pablito Tergal (@PableoMenta) 17. srpna 2017

Ulice byla uzavřena a centrum města evakuováno. Provoz metra byl přerušen.

Bulvární list The Sun uvedl s odvoláním na svědky, že byla slyšet i střelba, ale nebylo to potvrzeno.

Una furgoneta ha atropellado a decenas de personas en las #Ramblas. Sonido de ambulancias. Línea verde del metro desalojada. pic.twitter.com/EnwWkc1Cnj — José Luis (@joseluis_md) 17. srpna 2017

Policejní zdroje potvrdily několik zraněných. Policisté se pokoušejí dopadnout řidiče, který utekl po svých.

La Rambla je turisticky oblíbená třída v centru katalánské metropole. Začíná na náměstí Katalánie (Plaça de Catalunya) a vede až do přístavu.

Ulice La Rambla v centru Barcelony

FOTO: Mapy.cz

Frekventovaná a turisty oblíbená třída La Rambla v centru Barcelony

FOTO: Profimedia.cz