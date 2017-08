Soud s exprezidentem se koná v jeho nepřítomnosti, Janukovyč po svém svržení v roce 2014 uprchl do Ruska. Jeho advokáti si přitom v minulosti stěžovali na údajné vměšování generálního prokurátora do „politické procesu”.

„Myslíme si, že jde o narušování procesu ve snaze ho prodlužovat,” uvedl ve čtvrtek vojenský prokurátor Ruslan Kravčenko.

Soud bude znovu zasedat 6. září. Nový obhájce exprezidenta by se měl do té doby seznámit se spisem.

Janukovyč je kromě vlastizrady, trestané odnětím svobody až na 15 let, obviněn také z pokusu o narušení územní celistvosti se sazbou až 12 let vězení a ze spoluviny na agresivní válce, za což hrozí až 15 let. Podle žalobců Janukovyč žádal Rusko o vojenskou pomoc, aby potlačil prozápadní demonstrace v Kyjevě.