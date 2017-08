Plavčan se stal prvním ministrem třetí vlády Roberta Fica (Směr), který musel odstoupit. „Po zralé úvaze rezignuji na post ministra školství, protože to, co se dělo v posledních dnech, překročilo všechny meze. Potřebuji chránit svou rodinu a SNS, která mě do funkce nominovala,“ řekl Plavčan. Na otázky novinářů nereagoval a odešel.

Fico ve středu požádal předsedu SNS Andreje Danka, aby v co nejkratším čase předložil návrh na jméno nového ministra školství. Fico zopakoval, že současná vládní koalice nemá žádnou alternativu. „Slovensko potřebuje vládu, která je proevropsky orientována a která v důležitých geopolitických pohybech, které nastávají, zabezpečí Slovensku důstojné místo v jádru Evropské unie,“ zdůraznil předseda slovenské vlády, který nevidí důvod k předčasným parlamentním volbám.

Koaliční krize vypukla minulý týden, kdy předseda SNS jednostranně vypověděl koaliční smlouvu. Podle kuloárních informací měl být příčinou pokus Směru vzít ministerstvu školství kompetenci při rozdělování eurodotací poté, co vyšla najevo podezření z jejich nekalého přerozdělování.