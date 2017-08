Fico zopakoval, že současná vládní koalice Smě, SNS a strana Most-Híd nemá žádnou alternativu. „Slovensko potřebuje vládu, která je proevropsky orientována a která v důležitých geopolitických pohybech, které nastávají, zabezpečí Slovensku důstojné místo v jádru Evropské unie,“ zdůraznil předseda slovenské vlády.

„To, že nemáme žádnou alternativu neznamená, že si můžeme dělat, co chceme. Musíme být důvěryhodní v plnění mezinárodních závazků, v plnění programového prohlášení vlády i v zužování prostoru pro netransparentní a korupční chování,“ dodal Fico.

Události, k nimž došlo na ministerstvu školství, vyvolávají podle premiéra u veřejnosti oprávněné obavy, do jaké míry jsou úmysly vlády v boji proti netransparentnímu chování důvěryhodné. „Žádná ze stran vládní koalice si nemůže dovolit takhle hazardovat s důvěrou veřejnosti,“ řekl Fico.

Předseda vlády konstatoval, že společně s šéfem strany Most-Híd Bélou Bugárem vyvinuli maximální úsilí, aby problém dalšího působení ministra školství Plavčana byl vyřešen uvnitř mateřské SNS. „Je mi to líto, ale musím konstatovat, že naše mise nebyla úspěšná. Proto jsem nucen požádat předsedu SNS, aby mi předložil návrh na nového ministra školství, a to v co nejkratším čase,“ dodal Fico.

K předčasným volbám není důvod



Předseda vlády opětovně zdůraznil, že nevidí důvod k předčasným volbám. „Vláda je úspěšná a plně mezinárodně respektovaná. Každý, kdo chce tuto vládu rozbít, koná proti zájmům této země,“ dodal Fico.

Koaliční krize vypukla minulý týden, kdy předseda SNS jednostranně vypověděl koaliční smlouvu. Podle kuloárních informací měl být příčinou pokus Směru vzít ministerstvu školství kompetenci při rozdělování eurofondů. Nakonec se situace uklidnila a strany vyjádřily toto úterý snahu pokračovat ve vládní koalici.