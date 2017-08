„Obviněný nebyl ani schopen, ani ochoten spáchat avizované útoky,“ konstatoval v pátek soudce Bernd Wagner v odůvodnění, proč nevyhověl návrhu žalobce, jenž žádal deset let za přípravu teroristických útoků.

Soudce však nevyhověl ani žádosti obhájce, který naopak žádal zproštění viny v plném rozsahu. Advokát se proto na místě odvolal.

Nic u něj nenašli



Nezaměstnaný Hasan A., který žil ve městě Saarbrücken u hranic s Francií, navázal kontakt s militanty z Islámského státu prostřednictvím internetu ve zvláštní chatovací místnosti. Žádal 180 tisíc eur (více než 470 tisíc korun) na zakoupení auta a trhaviny ke spáchání masakru. Útoků v Německu nebo sousedních zemích sliboval spáchat hned několik.

Bezpečnostní složky elektronickou komunikaci Syřana zachytily a provedly u něj razii. Nic, co by nasvědčovalo tomu, že je Hasan A. zradikalizovaný muslim, ani tomu, že by chystal útok, však nenašly. Soud proto uvěřil verzi obviněného.