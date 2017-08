Georgiou, který nyní žije ve Spojených státech, předal v roce 2010 evropskému statistickému úřadu Eurostat pravdivé informace o řeckém deficitu za předchozí rok. Zatímco vláda v Aténách tvrdila, že činí jen 13,6 procenta, Georgiou informoval Unii, že dosáhl 15,4 procenta. Ani ne dvouprocentní rozdíl vyvolal bouři. Kritici Georgia pak tvrdili, že kvůli jeho kroku byl zemi vnucen přísný úsporný program.

Padlo obvinění z trestného činu

Řecko v té době jednalo s eurozónou a s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o poskytnutí pomoci, která byla podmíněna prováděním reforem. Když se ukázalo, že oficiální místa v Aténách lžou i za těchto okolností, muselo se Řecko podřídit dohledu věřitelů.

O tři roky později byl Georgiou obviněn z údajného nafukování údajů o řecké inflaci, což je v zemi trestný čin. Čelil také obviněním, že nesvolával vedení Elstatu, přeháněl řecký dluh a že pomáhal zahraničním věřitelům Atén včetně MMF, kde dříve pracoval. Jeho případ byl opakovaně uzavírán a zase oživován.

Nyní byl Georgiou sice odsouzen, ale bylo odmítnuto obvinění, že se dopustil trestného činu. Jeho právník proto tvrdil, že bývalý šéf Elstatu „dosáhl ohromného vítězství“. „Je to, jako by byl někdo obviněn ze smrtící dopravní nehody, a nakonec byl odsouzen za to, že si zapomněl prodloužit platnost řidičského průkazu,“ tvrdil advokát.

Dodal ale, že svému mandantovi doporučil, aby se i tak odvolal. Georgiou byl totiž odsouzen za „porušení povinnosti“, které spočívalo v tom, že neinformoval vedení Elstatu o tom, že evropskému statistickému úřadu Eurostat zašle pravdivé údaje za rok 2009.

Projevil údajně „morální pohrdání“

Podle předsedy soudu tak projevil „podstatné morální pohrdání“. Lze ale předpokládat, že kdyby Georgiou záměr předat pravdivá data oznámil vedení Elstatu, někdo z něj by už informoval politické kruhy a ty by ho zastavily.

Evropská komise vzala řecký rozsudek „na vědomí“ a připomněla, že nezávislost Elstatu byla „klíčovým závazkem“ Řecka v memorandu o poskytnutí pomoci. Dodala také, že má „plnou důvěru ve spolehlivost a přesnost dat Elstatu v letech 2010 až 2015 i poté“.

Už v loňském roce vyzval Brusel řecké úřady, aby „aktivně a veřejně čelily falešnému dojmu, že data byla manipulována“ v době, kdy Georgiou Elstat vedl.