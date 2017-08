Nehoda se stala na silnici A361 nedaleko města Barnstaple. Oběti, které zrovna cestovaly na dovolenou, údajně pocházely z okolí města Milton Keynes.

Pohotovostní služby zaznamenaly hovor asi v půl deváté ráno. Policisté popsali situaci jako jednu z nejhorších nehod, kterou kdy viděli. Policejní inspektor z útvarů z Devonu a Cornwallu Richard McLellan Daily Mailu řekl, že muž v před nimi jedoucím autě byl manžel řidičky a nevlastní otec dětí.

Mum, 43, and twins, 12, die in horror holiday car crash as stepdad watches #Barnstaple #Devon #MiltonKeynes https://t.co/9uXzAlZfHD pic.twitter.com/6NuDztNaqF