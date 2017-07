Princezna Diana zemřela 31. srpna 1997 při automobilové nehodě v Paříži spolu se svým tehdejším přítelem Dodim al-Fayedem, s Charlesem se rozvedla v srpnu roku 1996.

Nejen jako připomínku výročí jejího úmrtí, ale i nesnadného života, odvysílá britská televizní stanice nahrávky, které vznikly za jejího života a o jejichž existenci se dlouhé roky vedly spekulace, uvádí The Guardian. Vznikly během sezení s Dianiným hlasovým poradcem Peterem Settelenem.

Obsahem nahrávek je kromě jiného i osobní zpověď princezny, jak prožívala své manželství a fakt, že si její manžel našel milenku, Camillu Parker Bowlesovou, která je nyní druhou manželkou prince Charlese.

„Pamatuji, že jsem se ho ptala: Proč, proč je pořád poblíž (Camilla)? A on mi odpověděl: Protože odmítám být princ z Walesu, který nikdy neměl milenku,” cituje Daily Mail.

V rozhovorech Diana přiznává, že po svém potvrzení, že má její muž milenku, šla za královnou s prosbou, co má dělat.

„Šla jsem za ní a zeptala se: Co mám dělat? A ona odpověděla: Nevím, co byste měla dělat. Charles je beznadějný. A to byla celá její pomoc,” svěřuje se při jednom z rozhovorů.

Tajemný milenec, bulimie



Obsahem rozhovorů je i popis, jak se princezna Diana seznámila s princem Charlesem, i fakt, že se před svatbou společně setkali pouze při třinácti příležitostech.

V nahrávkách Diana dále vypráví o zakázané romanci s jiným mužem, která na čas zcela ovládla její myšlenky. Aférka skončila poté, co královská rodina pojala podezření. Také potvrzuje, že následný rozpad manželství a také způsob, jak se k ní královská rodina zachovala, u ní vyvolaly poruchu příjmu potravy.

Celý dokument s názvem Diana: In Her Own Words, včetně dalších detailů z jejího života, bude odvysílán 6. srpna.