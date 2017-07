Rusové kvůli sankcím požadují odchod části diplomatů USA

Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo v pátek Spojené státy, aby do 1. září snížily počet svých diplomatů v Rusku na 455. Uvedla to agentura Reuters. Podle agentury TASS také Rusko 1. srpna uzavře rekreační objekty využívané zaměstnanci amerického velvyslanectví v Moskvě. Oba kroky přicházejí poté, co americký Kongres schválil návrh nových amerických sankcí vůči Rusku.