Případné rozhodnutí administrativy prezidenta Donalda Trumpa vyzbrojovat ukrajinskou armádu proti separatistům by podle Volkera mohlo přimět Rusko, aby změnilo svůj přístup a přestalo povstalce podporovat.

„Armádní vybavení obranného charakteru by umožnilo Ukrajině bránit se a ničit například tanky. To by bylo prospěšné,“ řekl Volker v rozhovoru pro britskou stanici.

O provokaci prý nejde

Za provokaci by vyzbrojování Ukrajiny podle svých slov nepovažoval. „Nebudu předpovídat, jak to uděláme. To je věc další diskusze a rozhodnutí, ale myslím si, že argument, že by šlo o provokaci směrem k Rusku nebo posilování Ukrajiny, věci jen vrací nazpět,” míní americký vyslanec pro Ukrajinu.

Jeho prohlášení přichází nedlouho poté, co americké ministerstvo zahraničí vyzvalo znepřátelené strany, aby dodržovaly křehké příměří. K dosažení míru ale bude podle Volkera potřeba rozvinout nový strategický dialog s Ruskem.

Americký kariérní diplomat Kurt Volker býval stálým vyslancem Spojených států při Severoatlantické alianci a do funkce zvláštního vyslance USA pro Ukrajinu byl jmenován tento měsíc.

10 tisíc mrtvých



Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá od roku 2014. Propukl po násilných demonstracích proevropských aktivistů v Kyjevě, respektive následné ruské anexi Krymu. V ukrajinské válce podle Spojených států padlo na 10 tisíc lidí a 1,6 miliónu obyvatel muselo opustit své domovy. Příměří dojednané v běloruském Minsku platí od února roku 2015.