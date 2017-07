Christopher Street Day je obdobou pochodů a festivalů známých po celé Evropě jako Gay Pride. Podobná akce se každoročně koná také v Praze.

Ulice německé metropole dnes zaplavili často spoře odění lidé s duhovými vlajkami, které jsou symbolem komunity LGBT (gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů). Podle agentury DPA ale bylo znát, že letos mají bojovníci za práva sexuálních menšin především důvod k oslavám.

Účastníci Christopher Street Day v Berlíně

FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

V pátek totiž zakončil prezident Frank-Walter Steinmeier svým podpisem legislativní proces schvalování takzvaného manželství pro všechny. Osoby stejného pohlaví, které dosud mohly v Německu uzavírat pouze registrované partnerství, by už od začátku října měly mít možnost vstupovat do manželství. S tím je spojena i možnost adoptovat děti.

Spolkový sněm návrh zákona o sňatcích homosexuálů překvapivě schválil na konci června poté, co kancléřka a předsedkyně konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Angela Merkelová oznámila, že by v případě hlasování v parlamentu umožnila poslancům své frakce hlasovat na základě svého svědomí, tedy bez stranického tlaku. Reagovala tím mimo jiné na to, že všechny strany, s nimiž by konzervativci po zářijových volbách mohli vstoupit do koalice, zavedení manželství pro homosexuály označily za podmínku koaličních jednání.

jeden z účastníků Christopher Street Day v Berlíně

FOTO: Markus Schreiber, ČTK/AP

Kromě přijetí zákona o sňatcích homosexuálů měli příslušníci komunity LGBT v Německu ještě jeden důvod k oslavám. Dnes vstoupil v platnost i zákon rehabilitující lidi, kteří byli po roce 1945 kvůli své homosexualitě odsouzeni.

Christopher Street Day tradičně připomíná události z června 1969 v New Yorku, kde po policejní razii v gay baru došlo ve městě ke střetům, které se soustředily v ulici Christopher Street. V Německu se tento den slaví od roku 1979.