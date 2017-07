„Kvalita ovzduší ve Splitu se ráno zlepšila, občanům nehrozí žádné nebezpečí. Situaci i nadále sledujeme a provádíme měření. Pokud se stav zhorší, budeme veřejnost varovat,” uvedl zástupce záchranných složek Mate Herceg. Podle hasičů už nehrozí vznik nových požárů, ale situace stále není bezpečná, uvedl list Svobona Dalmacija.

U Tivatu na poloostrově Luštěnica shořela i chata.

FOTO: Stevo Vasiljevic, Reuters

Český konzul ve Splitu Juraj Varga potvrdil, že nad městem se držel oblak dýmu, ovzduší se však podle něj zlepšilo: „Byl tady mrak dýmu dnes ráno, smrdělo to tady, ale už je to pryč, už je to rozfoukané... Hořelo nahoře v kopci, les. V noci to nemohli hasit – hasili to až teď.”

Ze spálených oblastí v okolí Splitu však ráno podle médií stoupal hustý kouř, ve městě se tak těžce dýchalo. „Dým stoupá z Karepovce, hasiči jsou v terénu, ale není tu nebezpečí požáru,“ uvedli hasiči a vysvětlili, proč ze skládky dál stoupá štiplavý dým, který pálí v očích: „Oheň asi pronikl do hlubší vrstvy.“

Chorvatské letadlo hasí požár Stobreci u Splitu.

FOTO: Antonio Bronic, Reuters

Už v úterý kvůli otravě z hustého dýmu bylo hospitalizováno několik lidí. Dým se nechtěl rozptýlit, protože přestalo foukat, což ale umožnilo nasadit vodní bombardéry a brání to šíření požáru. Vítr je totiž nerozdmychává.

U Splitu oheň sežehl na 4500 hektarů porostu, uvedla agentura Reuters.

V současné době hoří v oblasti Splitu a Dalmácie na třech místech o celkové ploše 300 hektarů. Nejhorší je situace v Prpuši pod Šestanovcem, kde se rozhořel požár v úterý. Naopak pod kontrolou jsou požáry na Hvaru, u Klisu a v Radošiči.

Požár lesa u hlavního města Černé Hory Podgorice

FOTO: Risto Bozovic, ČTK/AP

V chorvatských oblastech Žrnovnica, Tugare, Strožanca a Srinjine jihovýchodně od Splitu nebyly hlášeny závažné problémy, přestože byl ráno nad oblastmi viditelný kouř.

„Když se vítr utišil, situace se normalizovala,“ řekl v úterý mluvčí hasičů Andro Krtulović Opara a dodal, že oslabení větru umožnilo i nasazení protipožárních vodních bombardérů.

Vodní bombardér hasí požár v Černé Hoře.

FOTO: Stevo Vasiljevic, Reuters

Požáry v Černé Hoře a Bosně a Hercegovině

Vážná je nadále situace v Černé Hoře na poloostrově Luštica, kde byl od noci nasazen vodní bombardér Antonov An-32. Hasí hlavně požár nad Obosnikem, aby se nerozšířil k městu Luštica. Požár vypukl už v neděli a šířil se celé pondělí na poloostrově Luštica u vstupu do Kotorského zálivu z Jaderského moře. [celá zpráva]

„Hoří požáry u města Mardali, v oblasti Solila Toplaš a kolem vesnic Đuraševići a Zabrđe až k Žanjici na Modrém horizontu i na debelském břehu u Prijevoru,“ uvedlo velitelství hasičů.

Hoří také nedaleko hlavního města Podgorice v Mrkamě. „Nejvíce se zasahuje v Dojoj Gorici, kde chytil velký sklad pneumatik,“ dodali hasiči.

S ohněm bojují také v Bosně a Hercogovině. Požár u Ljubinje se podařilo uhasit, ale v jiných směrech se plameny stále šíří. Nejohroženější je oblast u Jablanice. Přispělo k tomu oteplení.