Záběry z nehody zveřejnil o víkendu server listu Corriere della Sera.

Třiačtyřicetiletá Běloruska Natalya Garkovičová nastupovala do posledního vagónu soupravy, ale na poslední chvíli si to rozmyslela, ve dveřích se otočila a vystoupila. V tu chvíli už se ale zavíraly dveře a popruh ženiny tašky — ze záběrů se zdá, že ji měla přes rameno — zůstal mezi nimi.

Automatické čidlo popruh neznamenalo a metro se rozjelo. Ženě se nepodařilo vyprostit se a ona takto „připoutaná” ke dveřím vlaku záhy spadla, načež ji rozjetá souprava vlekla po kolenou po nástupišti a dál do tunelu.

Zděšení lidé na nástupišti mávali na řidiče, aby zastavil, a také lidé ve voze tahali za ruční brzdu, ale nic z toho nepomohlo. Metro i se ženou vjelo do tunelu, kde se později podařilo cestujícím rozevřít křídla dveří a ženu uvolnit. Řidič se o nehodě dozvěděl až po příjezdu do následující stanice.

Rome woman dragged by subway https://t.co/FJBJgBagGf — J.V. Harold (@JVHarold64) 17. července 2017

Strojvůdce Gianluca Tonelli médiím řekl, že je mu líto, co se stalo. „Jsem zničený z toho, co se té ženě stalo. Dodal však, že nic nezanedbal. „Na videu je vidět, že jsem se dvakrát díval do zrcátka. Nebyl jsem nedbalý.“

Šéf sdružení na ochranu spotřebitelů Codacons Carlo Rienzi podle BBC řekl, že nelze vinit jen řidiče, který v době rozjezdu vlaku ve stanici jedl. „Záchranné systémy musí řádně fungovat,“ poznamenal Tonelli na adresu nefunkčních brzd a dveří, které nezaznamenaly předmět mezi křídly.

Žena utrpěla vážná zranění a byla převezena na jednotku intenzivní péče. Podstoupila operace obličeje a pánve. Její stav se podle sdělení lékařů zlepšil.