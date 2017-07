Ve Walesu po 40 letech odsoudili muže, který zabil patnáctiletou školačku

Soud ve Walesu poslal v pondělí na 12 let do vězení 58letého bývalého vojáka Stephena Hougha. Uznal ho vinným ze znásilnění a zabití 15leté Janet Comminsové ve velšském Flintu v roce 1976. Hough se 40 let vyhýbal spravedlnosti. Namísto něj poslali na 12 let do vězení jiného muže, který byl nevinný.