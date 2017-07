Loď se potopila v pondělí během rutinní plavby kolem poloostrova Bakassi, celkem bylo na palubě 37 lidí.

„Okolnosti nehody nejsou zatím jasné, ale podle prvních informací nehodu způsobily velmi neklidné vody,” uvedl v prohlášení kamerunský ministr obrany Joseph Beti Assomo. Dodal, že plavidlo se zřejmě potopilo na dno moře.

