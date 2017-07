„Jsme pro Evropu, která ochraňuje a která bude ochraňovat ještě více,“ prohlásil Macron a podotkl, že nejde jen o ochranu z hlediska obranné politiky, ale také rozvoje. S Merkelovou se shodli, že usilují o hlubší francouzsko-německou spolupráci za účelem větší integrace eurozóny a celé EU a jejich posunu vpřed.

Mluvili nejen o boji proti terorismu, ale také o „migrační prevenci“, jak uvedl Macron, a spolehlivém „registru vstupů a výstupů“ z jednotlivých zemí EU, o kterém hovořila Merkelová. V té souvislosti zmínili i hraniční kontroly za stavu zachování politiky otevřených vnitřních hranic a volného obchodu, a také o užší spolupráci se zeměmi afrického Sahelu, odkud přichází stále víc běženců.

Německá minimální mzda pro Čechy?



Macron rovněž zdůraznil, že mu jde o sociální ochranu. „Jedná se o to, že nebudeme přijímat žádné kompromisy, a naopak budeme pracovat spolu s Německem tak, abychom mohli co nejlépe regulovat sociální Evropu,“ poznamenal a dodal, že mu jde o to, „abychom za stejnou práci měli stejnou odměnu“.

Měl zřejmě na mysli návrh na stejnou minimální mzdu pro zahraniční pracovníky, jakou mají v dané zemi domácí pracovníci, takže by například česká stavební firma, která získala zakázku v Německu, musela platit svým vyslaným pracovníkům mzdu alespoň ve výši německé minimální mzdy.

French President @EmmanuelMacron welcomes German Chancellor Angela Merkel at the Elysée Palace ahead of joint cabinet meeting in Paris pic.twitter.com/2KnIqhS787 — AFP news agency (@AFP) 13. července 2017

Francie začala takový požadavek uplatňovat už dříve a byla za to kárána Evropskou komisí. Ta ale současně vypracovala směrnici ve stejném duchu, právě na popud Francie a několika dalších zemí. Kritici včetně České republiky mluví o tom, že jde o nepřípustné ochranářství na volném trhu zboží a služeb, zatímco obhájci tvrdí, že jde o bránění „sociálnímu dumpingu“ v podobě levné pracovní síly z ekonomicky slabších zemí EU, který poškozuje domácí pracovníky. Komise sice s návrhem narazila, když jí 11 členských zemí včetně ČR vystavila tzv. žlutou kartu, nicméně návrh pak předložila znovu ve stejné podobě.

Tentokrát se však mluví o tom, že by řidiči kamiónů, jichž by se opatření dotklo asi nejvíce a citelně, protože často projíždějí v průběhu několika hodin hned více zeměmi, byli vyjmuti, resp. že by opatření činilo výjimky právě v případě lidí jako oni, kteří v dané zemi pracují jen pár hodin.

Ten chce to a ten zas tohle



Komentátoři před schůzkou Macrona s Merkelovou zdůrazňovali, že obě země mají své priority. Ve zkratce, Německo chce, aby Francie reformovala svou ekonomiku, a Paříž naopak žádá pomoc v oblasti obrany včetně větší angažovanosti a peněz v severní Africe.

Macron rovněž s novým elánem oživil volání po společném ministerstvu financí pro země eurozóny, s nímž spojil i významnou žádost o vydávání společných dluhopisů. Merkelová se dala slyšet, že je ochotna i o takových francouzských požadavcích jednat, po pátečním jednání ale před novináři zdůrazňovala téma ochrany před migrací a jednotného digitálního trhu.

Macron se s Merkelovou sešel před odpoledním uvítáním amerického prezidenta Donalda Trumpa v Paříži.