Po rozhovorech s Dudou čeká Trumpa v polské metropoli vrcholná schůzka představitelů 12 zemí střední a východní Evropy. Česko bude na setkání zastupovat předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). Trump následně odletí do Hamburku na summit skupiny velkých ekonomik G20.

Trump zvažuje „přísné věci”. Neřekl jaké

V souvislosti s nejnovějším severokorejským raketovým testem, při němž Pchjongjang zřejmě poprvé vyzkoušel mezikontinentální balistickou raketu, šéf Bílého domu znovu vyzval mezinárodní společenství, aby se postavilo "velmi, velmi špatnému chování" KLDR.

„Svět musí dát KLDR najevo, že ty velmi špatné věci, které dělají, budou mít následky. Něco se musí stát,” řekl Trump. Zároveň řekl, že zvažuje „velmi přísné věci” v reakci na „hanebné” jednání Severokorejců. Hned však poznamenal, že to neznamená, že tyto blíže neupřesněné kroky budou uplatněny.

Trump na tiskové konferenci také tradičně zkritizoval média, především CNN a další televize, které mu nejsou nakloněny. Ve Spojených státech prý chce poctivý svobodný tisk. V tom jej podpořil i Duda, který se také otřel o polská média, kritizoval například, že jedna televize, která ho prý „nemá ráda”, nezmínila jeho návštěvu Chorvatska.

Americký prezident Donald Trump se setkal se svým polským protějškem Andrzejem Dudou.

FOTO: Evan Vucci, AP

Polsko a USA spolu proti destabilizujícímu Rusku

Trump Dudovi poděkoval za pozvání do Polska a pohostinnost. Vyjádřil obdiv nad nezlomností polského ducha. Americký prezident také uvedl, že Polsko je důležitým spojencem americké armády.

Vyzdvihl příspěvek Polska v boji proti terorismu nasazením svých vojáků v Iráku a Afghánistánu včetně toho, že Polsko jako jeden z mála členů NATO plní své finanční závazky vůči alianci. Poukázal také na to, že Polsko a USA spolupracují s cílem vypořádat se s "destabilizujícím chováním Ruska".

Trump tlačí na odběr amerického plynu

Trump také vyjádřil očekávání, že obchodní vztahy mezi USA a Polskem budou reciproční. Bude se prý snažit, aby Polsko a další země střední Evropy byly „energeticky nezávislé“, tedy aby si mohly vybírat od jakého dodavatele budou získávat energie. Trump proto podpořil dodávky amerického zkapalněného zemního plynu do Polska.

Šéf polského státu ve čtvrtek před schůzkou s Trumpem vyzdvihl význam návštěvy amerického prezidenta pro posílení pozice Polska v Evropské unii. „Je to druhá zahraniční cesta prezidenta Trumpa a začíná v Polsku. To ukazuje, že jsme zemí, na níž záleží, a posiluje to naši pozici v Evropské unii," prohlásil Duda v polském rozhlase.